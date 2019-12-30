تقييمات أولية: 2019 احتل المرتبة الثالثة في الأعوام الأكثر دفئا بألمانيا منذ 1881

كشفت تقييمات أولية لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن عام 2019 ربما يكون العام الأكثر دفئا في ألمانيا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة بصورة دورية في عام 1881.

وقال متحدث باسم الهيئة اليوم الاثنين بعد التقييم الأولي للنتائج التي رصدتها الهيئة هذا العام من نحو ألفي محطة رصد، إنه مثلما كان الوضع في أغلب الأعوام الماضية، كان عام 2019 في ألمانيا جافا جدا ودافئا جدا، كما شهد سطوع الشمس لفترات أكثر من المعتاد.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل موجات حارة شديدة في أماكن كثيرة في نهاية شهر يوليو الماضي بصفة خاصة، عندما ارتفعت درجات الحرارة في 23 محطة رصد إلى 40 درجة مئوية أو أكثر.

الجدير بالذكر أنه تم كسر أرقام قياسية في درجات الحرارة المحلية والإقليمية هذا العام.

وارتفعت درجة الحرارة إلى أقصى حد لها في الخامس والعشرين من يوليو الماضي في مدينة لينجن غربي ألمانيا، وسجلت رقما قياسيا بلغ 6ر42 درجة مئوية.