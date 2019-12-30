وزير التنمية المحلية يوجه رؤساء الإدارات الخدمية بالمحافظات بسرعة تنفيذ المشروعات

الأقصر - أ ش أ

طالب محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رؤساء الإدارات الخدمية بالمحافظات بضرورة تحمل المسئولية والانطلاق بالمشروعات وسرعة تنفيذها ليشعر بها المواطن.

جاء ذلك خلال ختام ورشة عمل بمحافظة الأقصر لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القرى الـ 143 المستهدفة في المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية بحضور 6 محافظين بجنوب الصعيد وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلاً عن أعضاء الوحدة المركزية التي تم تشكيلها في وزارة التنمية المحلية وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.

وأضاف شعراوي أنه سيتم التعامل بحلول غير تقليدية لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ تلك المشروعات في قرى المرحلة الأولى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتابع بصفة شخصية مع القيادات المشرفة على تنفيذ تلك المبادرة بالمحافظات، وسيتم إثابة المتميزين، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارات ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات في محافظات المرحلة الأولى، وسيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للكوادر المحلية المشاركة في عملية متابعة تنفيذ المشروعات.

ونوه بتحويل مبلغ 500 مليون جنيه إلى محافظات المرحلة الأولى لتبدأ في التنفيذ المشروعات، ويجرى متابعة تحويل باقي المخصصات المالية.

واتفق المشاركون -خلال ورشة العمل- على جدول زمني محدد لتوقيع بروتوكولات التعاون مع جهات الإسناد المركزية والمتمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الأبنية التعليمية، ووزارة الصحة، على أن تقوم محافظات المرحلة الأولى بإسناد مشروعات مياه الشرب والطرق والري والكهرباء للجهات المختصة المحلية بشكل عاجل.

كما اتفق المشاركون على ضرورة نهو إسناد المشروعات للمقاولين قبل نهاية يناير القادم 2020، مع ضرورة وضع جدول زمني للتنفيذ للمتابعة الجيدة والمستمرة لعملية تنفيذ المشروعات لسرعة إنجازها على أرض الواقع.

كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لوضع موقف تنفيذي وتمويلي نهائي للمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال الجمعيات الأهلية.