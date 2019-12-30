«الدفاع التونسية» تعزز مراقبة الحدود تحسبا لأعمال ارهابية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الاثنين عن تعزيز اجراءات المراقبة على الحدود التونسية تحسبا لأية مخاطر ارهابية أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

أفادت الوزارة في بيان اليوم الإثنين بأنها اتخذت عدة إجراءات أمنية ووقائية مع الالتزام بأقصى درجات اليقظة والحيطة والمحافظة على درجات الجاهزية على الحدود.

كما أعلنت عن تعزيز المراقبة حول المنشآت الحساسة والحيوية وتكثيف التواجد الأمني بالمناطق السياحية والأماكن العامة.

ودفع الجيش التونسي بوحدات إضافية على طول الحدود الشرقية مع ليبيا، فيما انتشرت وحدات من الأمن في ولاية مدنين المحاذية للحدود لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية.

وتضم المنطقة منتجعات سياحية في مدينة جرجيس وجزيرة جربة التابعتين للولاية، وهي تشهد عادة تدفقا للسياح من الجزائر وليبيا في مثل هذه الفترة من العام.

وكانت تونس عززت على امتداد السنوات الماضية آليات المراقبة على الحدود الليبية عبر ساتر ترابي وخندق مائي بجانب وضع نظام مراقبة إلكتروني تحسبا لتسلل مقاتلين أو تسريب أسلحة بالإضافة للتصدي لأنشطة التهريب.