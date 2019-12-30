 الصليب الأحمر: 22 ألف مفقود منذ بدء الحرب في سوريا - بوابة الشروق
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الصليب الأحمر: 22 ألف مفقود منذ بدء الحرب في سوريا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 8:55 م | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 8:55 م

كشفت منظمة الصليب الأحمر الدولية عن تسجيل 22 ألف شخص في عداد المفقودين خلال الحرب التي تشهدها سوريا منذ نحو 9 سنوات.

وقال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك شتيلهارت، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن: "ملايين الناس اضطروا لمغادرة منازلهم، و500 ألف قتلوا، وعشرات الآلاف خطفوا وهم في عداد المفقودين"، مؤكدا أن إدارة الصليب الأحمر سجلت 22 ألف مفقود، وأن أقارب المفقودين طلبوا من الصليب الأحمر المساعدة في البحث عنهم.

وأفاد شتيلهارت بأن الصليب الأحمر الدولي لا يزال يبحث عن 3 موظفين تابعين له فقدوا في وقت سابق.

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