«ريو تينتو» تستعد لاستئناف عملياتها في فرعها بجنوب أفريقيا

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قالت شركة ريو تينتو بي إل سى متعددة الجنسيات، العملاقة في مجال الطاقة، إنها تعتزم استئناف العمل في فرعها بجنوب أفريقيا"ريتشاردز باى ماينرالز".

وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع عودة فرعها في جنوب أفريقيا للعمل بكامل طاقته بحلول مطلع يناير المقبل، وتحقيق الانتاج بانتظام في بداية عام 2020.

وأضافت الشركة أنها ستراجع استئناف العمل فى مشروع منطقة امتياز"زولتي" الجنوبية بعد تطبيع العمليات فى فرعها" ريتشاردز باى ماينرالز".

وكانت الشركة أعلنت فى نيسان أبريل الماضي عن إقامة مشروع زولتي باستثمارات قدرها 463 مليون دولار وتبلغ مساهمتها به 343 مليون دولار.

وتدير شركة"ريتشاردز باى ماينرالز" 4 مناجم في منطقة امتياز زولتى الشمالية ومصنع لفصل المعادن ومصنع آخر لصهرها.