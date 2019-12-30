 مقتل 4 من قياديي «طالبان» في غارات جوية بأفغانستان - بوابة الشروق
الإثنين 30 ديسمبر 2019 4:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

مقتل 4 من قياديي «طالبان» في غارات جوية بأفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 3:30 م | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 3:30 م
لقي 4 على الأقل من قياديي جماعة "طالبان" حتفهم في غارات جوية بإقليم "هيرات" الأفغاني .

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - حسبما نقلت قناة "طلوع" اليوم الاثنين - أن القياديين لقوا مصرعهم في غارات جوية منفصلة تم تنفيذها أمس الأحد بإقليم "هيرات" الأفغاني، فيما لم تعلق "طالبان" من جانبها على الإعلان.

كانت قوات الأمن أعلنت أمس تنفيذ عملية أمنية لتطهير الطريق السريع بين إقليمي "غور" و"هيرات" من المتطرفين والذي كان خاضعا لسيطرة الجماعة منذ فترة طويلة، ومن المخطط أن تتوسع العمليات الأمنية خلال فصل الشتاء إلى مناطق أخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك