مقتل 4 من قياديي «طالبان» في غارات جوية بأفغانستان

لقي 4 على الأقل من قياديي جماعة "طالبان" حتفهم في غارات جوية بإقليم "هيرات" الأفغاني .



وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - حسبما نقلت قناة "طلوع" اليوم الاثنين - أن القياديين لقوا مصرعهم في غارات جوية منفصلة تم تنفيذها أمس الأحد بإقليم "هيرات" الأفغاني، فيما لم تعلق "طالبان" من جانبها على الإعلان.



كانت قوات الأمن أعلنت أمس تنفيذ عملية أمنية لتطهير الطريق السريع بين إقليمي "غور" و"هيرات" من المتطرفين والذي كان خاضعا لسيطرة الجماعة منذ فترة طويلة، ومن المخطط أن تتوسع العمليات الأمنية خلال فصل الشتاء إلى مناطق أخرى.