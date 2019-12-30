ارتفاع حصيلة قتلى إعصار «فانفون» في الفلبين إلى 47 شخصا



(د ب أ)

ذكرت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث في الفلبين اليوم الأحد أن حصيلة القتلى جراء إعصار "فانفون" الذي ضرب البلاد عشية عيد الميلاد (الكريسماس) ارتفعت إلى 47 شخصا.

وأضافت الهيئة أنه لم يتم العثور بعد على تسعة أشخاص مفقودين، فيما أصيب 140 آخرون.

وتابعت الهيئة أن أكثر من 146 ألف شخص نزحوا بسبب الإعصار، الذي ألحق أضرارا بأكثر من 304 آلاف و805 منازل في إقليمين بشرق البلاد ووسطها.

ومن بين القتلى ثلاثة من أفراد طاقم قارب بخاري، انقلب قبالة سواحل إقليم "أوريانتال ميندورو" وأسرة مكونة من ستة أشخاص، جرفتهم الفيضانات العارمة في إقليم إلويلو.

وتعرض صبي 13 عامًا، ورجل 38 عامًا للصعق بالكهرباء في حادثين منفصلين في ولايتي لايتي ولايتي الجنوبية.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعة تقدر بنحو 07ر1 مليار بيزو (49ر21 مليون دولار).

وضرب الإعصار "فانفون" الأقاليم الشرقية والوسطى من الفلبين يوم عيد الميلاد ، مما أجبر أكثر من 58 ألفا من السكان على البقاء داخل مراكز إخلاء، مع هبوب رياح عاتية أزالت أسطح المنازل ودمرت العديد من المنازل الأخرى الأقل متانة.

يذكر أن الإعصار فانفون هو الإعصار رقم 21 الذي تتعرض له الفلبين في العام الجاري.

يشار إلى أنه قبل ست سنوات، ضرب الإعصار "هايان"، أحد أقوى الأعاصير الاستوائية المسجلة، الفلبين وقتل أكثر من 6300 شخص.