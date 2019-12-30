مؤشر نيكي ينهي العام على ارتفاع رغم انخفاضه لليوم الثاني على التوالي

أنهى مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما، العام على ارتفاع، على الرغم من انخفاضه اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من خسارته 181.1 نقطة، أو ما يعادل 0.76%، ليغلق عند 23656.62 نقطة، أنهى مؤشر نيكي العام مسجلا أعلى قيمة له منذ 29 عاما.

من ناحية أخرى، خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 11.82 نقطة، أو ما يعادل 0.68%، ليغلق عند 1721.36 نقطة.

وقد ارتفع مؤشر نيكي خلال العام بنسبة 18.2%، في أول ارتفاع له منذ عامين، على الرغم من النمو البطيء في الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لليابان، ووجود حرب تجارية منذ عام بين واشنطن وبكين.

ويعود السبب وراء هذه المكاسب بصورة جزئية، إلى السياسة النقدية الفضفاضة للغاية لبنك اليابان.