قيادة شرطة نينوى: اعتقال 18 داعشيا خلال عملية أمنية جنوب الموصل





أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الاثنين، اعتقال 18 من عناصر تنظيم داعش خلال عملية أمنية نفذتها القوات الأمنية في ناحية الشورة جنوب الموصل /400 كلم شمال بغداد/.

وقال اللواء الركن حمد النامس، قائد شرطة نينوى، إن "قيادة شرطة نينوى نفذت عملية مداهمة وتفتيش للبحث عن عناصر عصابات داعش على خلفية أعمال إرهاب نفذتها عناصر داعش داخل الناحية، ما أسفر عن اعتقال 18 من عناصر التنظيم".

وأضاف أن "القوات الأمنية اقتادت المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي".

كانت "خلية الإعلام الأمني" العراقية أعلنت اليوم المباشرة بعملية إرادة النصر الثامنة بصفحتها الثانية من خلال عمليات البحث والتفتيش في سلسلتي جبال العطشانة وبادوش شمال غرب الموصل.

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات تنفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.