تمكنت إدارة شرطة ميناء نويبع البحري، من ضبط كميات كبيرة من البضائع المثبتة بمخازن المهمل، جرى اختلاسها لتهريبها داخل البلاد، حيث قدرت قيمة الرسوم والتعويضات المستحقة لتلك البضائع قرابة 18 مليون جنيه

وأكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي، بإدارة شرطة مواني نويبع البحري بالإدارة العامة لأمن الموانئ، وجود عجز كبير في محتويات مخزن الإدارة العامة للمهمل، داخل الميناء التابع للإدارة المركزية لجمارك سيناء.

كما أوضحت وجود تبديد واختلاس العديد من البضائع المتحفظ عليها على فترات متقطعة، لتهريبها داخل البلاد، ولاسيما البضائع المحظورة، لعدم استيفائها الاشتراطات الاستيرادية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى تشكيل لجنة أمنية جمركية، أسفرت أعمالها عن وجود اختلاس كميات كبيرة، من البضائع المثبتة بمخازن المهمل من بينها، قطع غيار سيارات، ملابس، مكملات غذائية، مستحضرات تجميل، أجهزة كهربائية، هواتف محمولة، أجهزة لاب توب وآى باد، بطاطين، أقمشة.

وانتهت أعمال اللجنة إلى تحديد المسئولين عن العجز والاختلاس المشار إليه واتخذت الإجراءات القانونية.