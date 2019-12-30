قال مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إن «قرار الجامعة بمنع دخول الطلاب ببعض الملابس غير اللائقة، يرجع بسبب الانفلات الحادث في الفترة الأخيرة وتعديه الحدود تمامًا»، وفقًا لذكره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الجامعة تنظر للبرنامج الخاص بها على الدولة الوطنية، متسائلًا: «أين الهوية المصرية؟ أين ثقافتنا؟ أين أسلوب تعليمنا؟ أين احترامنا للحرم الجامعي وقدسية التعليم التي لها مردود على جدية الطالب في التعامل مع المنهجية والتحصيل الدراسي؟».

وأوضح أن «الجامعة في ضوء إعداد هذا كله، وجدت أن المظهر العام لبعض الطلاب لا يتفق إطلاقًا مع حرم الجامعة وقدسيته وأدائهم»، مردفًا: «تحدثنا مع الطلاب بداية العام الدراسي، من أجل إخبارهم أن الجامعة نقلة نوعية، وأن التكوين الشخصي والارتباط بالناحية التعليمية وأسلوب منهجية التعليم وقدسية الجامعة والبحث العلمي يجب أن يكون له زيًا»، بحسب قوله.

واستطرد: «الزي ليس لأنني مهتم بالمظهر الخارجي فقط، ولكن لإضفاء في الحالة النفسية نوع من الجدية في التعامل مع مرحلته القادمة وكيف يصبح على قدر مستوى المسؤولية»، وفقًا لتعبيره.