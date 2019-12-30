تخفيف عقوبة إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البنداري، مساء اليوم الإثنين، قراراتها الجديدة بشأن التظلمات المقدمة للجنة.

واستقرت اللجنة بعد الاطلاع على الالتماس، بسبب السلوك الغير رياضي، في مباراة الزمالك وطلائع الجيش، الاكتفاء بمدة الإيقاف المنفذة على أحمد زاهر، المدير الإداري لفريق الزمالك، وعمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى للفريق الأبيض، مع تأييد الغرامة المالية.

كما قررت لجنة الانضباط، الاكتفاء بعقوبة الوقف 4 مباريات لعلاء الدين مصطفى مدلك فريق النادي المصري، ورفع العقوبة المالية بعد الاطلاع على الالتماس المقدم من النادي البورسعيدي.