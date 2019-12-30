2019 شهد عرض 140 فيلما بصالات العرض المصرية تنوعت بين الدراما والأكشن والرعب والتحريك

الموزع طارق صبرى: نسبة المشاهدين ارتفعت 1.34% فقط عن العام الماضى.. وسعر التذكرة المرتفع «خطر كبير»

أحمد شوقى: تفوق «الجوكر» بشباك إيرادات الأجنبى دليل على تحسن ذائقة الجمهور.. و«الأسد الملك» خيب الآمال



على مدى 2019، تم عرض ما يزيد عن 140 فيلما أجنبيا فى صالات العرض السينمائى بمصر، تنوعت بشكل كبير بين الدراما والحركة والرعب والتحريك، وأحدث بعضها حالة من الجدل الكبير بين الرواد فى مصر حتى قبل نزولها دار العرض، وكذلك شهدت هذه الأفلام حالة نوعية مختلفة على مستوى الإيرادات وارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضى، وكذلك ارتفاعا مطردا فى عدد الرواد رغم ضعفه.

وبالطبع كان للأفلام الأمريكية الغلبة فى معظم المعروض تجاريا فى صالات السينما، ومن أبرز الأفلام التى عرضت هذا العام، فيلم الدراما النفسية «الجوكر» بطولة جواكين فونيكس، والذى حصد إيرادات وصلت 40 مليون جنيه منذ بداية عرضه فى بداية شهر أكتوبر الماضى، وهو يعتبر أعلى إيراد حققه فيلم أجنبى فى مصر، مقارنة بالعام الماضى الذى نجح فيه فيلم «The Meg» بطولة جايسون ستاتام فى حصد ما يزيد عن 28 مليون جنيه.

ويأتى فيلم «علاء الدين» بطولة مينا مسعود ليحقق ثانى أعلى إيراد أجنبى فى مصر بواقع 37 مليون جنيه منذ طرحه فى أواخر شهر مايو الماضى، وثالثا فيلم Avengers الذى حقق 29 مليون جنيه، واحتل فيلم «The Lion King» المرتبة الرابعة بواقع 20 مليون جنيه.

كما عرضت عدة أفلام أخرى أجنبية فى مصر، لعل أبرزها الجزء الثانى من Maleficent للنجمة أنجلينا جولى منتصف أكتوبر الماضى وحقق حتى الآن 11 مليون جنيه و600 ألف، والجزء الأخير من فيلم التحريك الشهير Frozen والذى حصد 7 ملايين جنيه و600 ألف حتى الآن، فيما استطاع فيلم «جومانجى» بطولة إدوين جونسون فى تحقيق 6 ملايين ونصف فى الأسبوع الأول لعرضه فى بداية ديسمبر الحالى.

فضلا عن عدة أفلام أجنبية أخرى نجحت فى حصد إيرادات معقولة، أهمها Fast and furious محققا 24 مليون جنيه، وفيلم الرعب «أنابيل» محققا 12 مليون جنيه، وفيلم IT الذى حصد 7 ملايين و300 ألف، وفيلم Captain Marvel الذى حقق 11 مليون جنيه، وفيلم Spider man محققا 13 مليونا و600 ألف، وفيلما Glass حاصدا 9 ملايين و600 ألف، والتحريك Toy Story الذى حقق 9 ملايين ونصف المليون جنيه.

ومن جهته، قال الموزع السينمائى طارق صبرى لـ«الشروق»: إنه فيما يخص الأفلام الأجنبية التى عرضت فى مصر، فقد شهدت عدة ظواهر مهمة وكذلك أرقاما مهمة، «بالنسبة للرواد، فقد حدثت زيادة طفيفة فى عدد الجمهور المقبل على مشاهدة الأجنبى بواقع 1.34 % فقط عن العام الماضى، وهى زيادة ليست جيدة طبعا، والسبب فى ذلك أن أغلب الأفلام الأجنبية التى طرحت فى بداية العام كانت ضعيفة فنيا، فحتى نهاية شهر مارس الماضى أى الثلث الأول من العام، كان عدد الرواد أقل بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضى، أما بحلول نهاية شهر يونيو فقد شهد عدد الرواد زيادة طفيفة بواقع 1% فقط، ثم بدأت الانتعاشة تحدث بطرح فيلمى علاء الدين والأسد الملك، إلى أن انتهى عام 2019 بالزيادة التى ذكرتها سلفا».

أما بالنسبة لحجم الإيرادات على مستوى العام، فقد أكد صبرى أن الإيرادات كانت جيدة لحد كبير، فحتى منتصف ديسمبر الحالى كان مجمل إيرادات 2019 قد بلغ 503 ملايين و900 ألف، مقارنة بالعام الماضى الذى كان فى منتصف ديسمبر قد بلغ إجمالى الإيرادات فيه 436 مليون جنيه و600 ألف، ورغم ذلك قال صبرى «صحيح أن هناك زيادة فى حجم الإيرادات بنسبة تصل 15% تقريبا، ولكن هذا ليس بسبب زيادة حجم الرواد أو غيره، ولكن هناك أسبابا أخرى تدخلت فى المسألة أبرزها زيادة عدد الشاشات على مستوى الجمهورية، وهو بالطبع ما يزيد من نصيب عدد الشاشات المخصصة للأجنبى فى مصر، وكذلك زيادة سعر التذاكر، فبعض دور العرض خلال الشهور الأخيرة بلغ سعر التذكرة فيها 100 جنيه وربما يزيد، أما بالنسبة لـ Imax والـ 4D فإن التذكرة تتخطى 100 جنيه بالتأكيد، فضلا عن زيادة الضرائب على التذاكر نفسها، فمثلا أصبح هناك ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5%، وضريبة للشرطة قيمتها 2 جنيه تخصم من ثمن التذكرة، وتمت إضافة هذه الضريبة منذ 4 أشهر تقريبا، وكذلك هناك ضريبة ملاهٍ قيمتها 20%، وبالتالى فإن هذه الضرائب قيمتها كبيرة من سعر التذكرة وهو ما يضطر أصحاب دور العرض لزيادة أسعار التذاكر خصوصا فى المواسم».

وأضاف «بالتأكيد سعر التذكرة المرتفع سلاح ذو حدين، فهو بشكل مباشر يساهم فى زيادة الإيرادات، وبشكل غير مباشر فهو يتسبب فى قلة عدد الرواد بسبب غلاء التذكرة، خصوصا أن أغلب الجمهور فى مصر ما يتعامل مع السينما أنها فسحة، ولو وجد أنه سيدفع كثيرا من الأموال مقابل دخول السينما فإنه سيفكر ألف مرة، وفى كل دول العالم فإن نسبة النمو تقاس بإجمالى عدد الرواد وليس بإجمالى الإيرادات، حتى يقيسوا بالضبط السبب فى زيادة إقبال الجمهور أو نقصانه، وبالطبع نسبة الزيادة الضعيفة فى عدد الرواد هذا العام سببها المباشر سعر التذكرة الغالى».

وفيما يخص الأفلام نفسها، فقد أكد صبرى أن حصد «الجوكر» لأعلى الإيرادات هو دليل على تغير ذائقة الجمهور للأفضل، لأنه فيلم ثقيل ودراما نفسية صعبة، ودليل على رغبة الجمهور فى مشاهدة أفلام ذى جودة مرتفعة، واستطرد صبرى بقوله «ساهمت منصات العرض الإلكترونى وخصوصا نتفلكس فى تحسن ذوق الجمهور وبحثهم عن أفلام ذات جودة كبيرة، وليس مجرد حركة وغيرها من هذه الأنواع الاستهلاكية».

فيما تحفظ الناقد السينمائى أحمد شوقى على أن أغلب المعروض على مدى 2019 كان أمريكيا، قائلا «أتمنى أن يتم عرض أفلام من جنسيات أخرى فى صالات العرض السينمائى بمصر، ولو حتى على الأقل تلك النوعية التى استطاعت جذب الانتباه العالمى وحققت نجاحات وجوائز فى مهرجانات دولية كبيرة، فسينما زاوية تقريبا هى الوحيدة التى تعرض أفلاما من جنسيات أخرى غير الأمريكية، ولكن نسبتها لا تصل حتى لـ 1% من إجمالى الأجنبى المعروض بالسوق المصرية».

وعن تفسيره لسبب حصد فيلم «الجوكر» لأعلى إيراد بمصر، قال شوقى «هذا الفيلم كان من أنجح الأفلام فى العالم كله ليس على المستوى الفنى فقط، ولكن فى قدرته على حصد مكسب تجارى لأنه صنع بتكلفة ليست كبيرة وليست فيه تقنيات أو تكنولوجيا تستهلك أموالا ضخمة من المنتج، ومع ذلك نجح فى حصد إيرادات رهيبة على مستوى العالم تخطت المليار، والسبب فى إقبال الجمهور عليه أنه يتمتع بميزتين قد لا تتوافر فى أفلام أخرى، أنه فى ظاهره ينتمى لنوعية الأفلام المحبوبة للشريحة الأعظم ألا وهى السوبر هيرو، والميزة الثانية أنه ذو جودة فنية عالية وفاز بالأسد الذهبى فى مهرجان فينسيا، ولذلك فإنه جمع بين جمهور الشباب والعائلات، فضلا عن حالة الجدل الكبيرة التى خلقها بين الناس حتى بعد عرضه، وهو ما جعله ناجحا بقوة وتحول لحالة».

واستطرد «أما بالنسبة لفيلم مثل الأسد الملك، فكان مخيبا للآمال بشكل كبير، خصوصا أن فيلم الكارتون الأصلى كان جيدا للغاية ومحفورا فى ذاكرة الناس، ولذلك فإن الجمهور لم يتقبل النسخة الحية منه وأحسوا أنه ليس هناك ضرورة من تحويل كارتون ناجح لنسخة حية وخصوصا لو كانت باهتة مثلما حدث مع الأسد الملك، وبالمناسبة هو لم يحقق نجاحات كبيرة على مستوى العالم، ومع ذلك فإنه استطاع حصد 20 مليون جنيه فى الصالات المصرية، وهو رقم لم تستطع 80% من الأفلام المصرية المعروضة هذا العام تحقيقه أو الوصول إليه ومنها أفلام لنجوم كبار».

وأكد أحمد شوقى بقوله «هناك زيادة ملحوظة فى عدد الشاشات بمصر هذا العام وهو ما أثر على حجم إيرادات الأفلام الأجنبية التى زاد عدد نسخها بالتأكيد، ومع النظر أنه عرض على مدى العام نحو 33 فيلما مصريا مقابل أكثر من 140 فيلما أجنبيا، فإن كثيرا من دور العرض ملأت شاشاتها بالأجنبى».