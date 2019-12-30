القبض على صاحب محل قتل عاملا بالمرج

ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة القبض على صاحب محل أحذية، لقتله عاملا، عن طريق طعنة بسكين أودت بحياته، بسبب دفاعه عن زوجة شقيقه،وأمر اللواءأشرف الجندي، مدير الأمن، إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

كان قسم شرطة المرج، قد تلقى إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة نشأت عزت، 40 سنة، صاحب ورشة، ومقيم بالخصوص، واستقبال شقيقه جرجس عزت، مصابا بجرح قطعى فى الرأس.

وكشفت التحريات وجود خلافات بين زوجة المصاب مع صاحب محل أحذية بشارع السوق، لرفضه استرجاع حذاء قامت بشرائه منه فى وقت سابق، وتطور الأمر وقام صاحب المحل بصفعها على وجهها، فى وسط الشارع، لتعود إلى منزلها وتخبر زوجها، ليستعين بشقيقه الأكبر ويذهب لمعاتبة صاحب المحل.

وعقب وصولهما نشبت مشادة كلامية مع المتهم وتجمع عدد من أصحاب المحال التجارية المحيطة به لمعاونته، وقاموا بالاعتداء على الضحية وشقيقه، وقام صاحب محل الأحذية بطعن الضحية باستخدام سكين، ليلقى مصرعه فى الحال، وقاموا بإصابة شقيقه الآخر بضربه فوق رأسه.

وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.