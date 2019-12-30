الهجرة تنفي عدم السؤال عن حالة «المصري المنسي» وتوضح: السفارة تتابعها

نفت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عدم السؤال عن حالة «المصري المنسي» من أسرته منذ خمس سنوات في الكويت، قائلة: «المعلومة غير صحيحة، السفارة تسأل عليه».

وقالت خلال اتصال هاتفي لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، إنها عند قراءتها للخبر تواصلت مع محافظ الفروانية، المحافظة التي بها المستشفى التي يرقد بها المريض، مشيرة إلى أنه يعاني من أمراض كثيرة وخاصة الشيخوخة ولم يُستدل على أسرته إلى الآن.

وأوضحت أن وجوده في المستشفى حتى اليوم بهذه الحالة، وعدم إخراجه من المستشفى بالرغم من عدم وجود أسرة أو من يتكفل بعلاجه، تقدير من مصر للسلطات الكويتية في الاعتناء به، متوجهة بالشكر للسلطات الكويتية، والمحافظ، والسفارة المصرية في متابعتها للحالة.

وأشارت إلى أن الوزارة تحاول الوصول لأحد أفراد أسرته ومعرفة والاستدلال عن أصل الموضوع، مؤكدة أن الرجل موجود في المستشفى ومُعتنى به، ووجود تقدير لسنه وحالته المرضية.

ونشر حساب صحيفة المجلس الكويتية الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة المريض، وعلق عليها قائلًا: «المصري المنسي في الكويت!.. يرقد منذ 5 أعوام في مستشفى الفروانية وحيدًا دون أهل أو زوّار ولا حتى تواصل من وزارة الهجرة المصرية.. الاسم: يوسف ناصر.. الجناح: 19».