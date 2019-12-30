مسؤولة أممية تدعو العراقيين لمواصلة التعبير عن أرائهم من أجل تحقيق التغيير في بلادهم

دعت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم الاثنين الشعب العراقي إلى مواصلة التعبير عن آرائه وممارسة الضغوط اللازمة من أجل تحقيق التغيير المنشود في بلاده.

وقالت بلاسخارت، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه خلال الأشهر الماضية دفع الكثير من العراقيين الثمن الأغلى من أجل إسماع صوتهم، معربة عن أملها في أن يتأكد الشعب العراقي من أن عزيمته الشجاعة تثمر تقدما دائما.

وأضافت "إذ نوجه أنظارنا إلى المستقبل، فإنني أنضم إلى الأمين العام أنطونيو جوتيريش في إيجاد الأمل في الشباب، ونطالبهم بعدم التوقف عن توسيع الآفاق ومواصلة التعبير عن آرائهم لأن العالم بحاجة إلى ذلك".