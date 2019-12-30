قطار الإسكندرية ينهي حياة طالبة بالبحيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



لقيت طالبة في الصف الأول الثانوي الصناعي مصرعها حيث صدمها قطار قادم من إسكندرية إلى القاهرة أثناء عبورها مزلقان محطة التوفقية بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز كوم حمادة، يفيد بوصول جثة طالبة إلى مستشفى إيتاي العام نتيجة اصطدام قطار بها.

وتبين أنه أثناء عبور" ندى السعداوي" 16 سنة مقيمة الضهرية طالبة بالثانوي الصناعي بكوم حمادة، مزلقان محطة التوفقية اصطدام بها القطار القادم من الاسكندرية الى القاهره.

تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار عبدالله السعيد، وكيل النائب العام، التصريح بدفن الجثة.