رئيس جامعة المنيا يكرم طالب وطالبة لحصولهما على درجة المثالية

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، عن فوز الطالب أحمد خالد علي، بكلية الهندسة بالمركز الأول في مسابقة الطالب والطالبة المثاليان على مستوى الجامعة، وفوز الطالبة هاجر محمد مجدي، بكلية العلوم، بالمركز الأول، وذلك في المسابقة التي تنافس فيها جميع كليات الجامعة بواقع طالب وطالبة مثاليان بكل كلية.

وكانت المسابقة أُجريت على مرحلتين اشتملت تصفيات المرحلة الأولي على اختبار تحريري في المعلومات العامة، واللغة الإنجليزية، ثم المرحلة الثانية والتي أجريت بها مقابلات شخصية مع جميع الطلاب المتقدمين للمسابقة.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من الرئيس الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعضوية كل من الدكتور عبد المجيد أمين علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد نجيب قناوي الأستاذ بكلية الزراعة، وحضرها الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد جلال، معايير المسابقة التي اشترطت «تمتع الطالب بمجموعة من المحاور تشمل التفوق الدراسي، والتميز في الأنشطة الطلابية على مستوى الكلية، والجامعة، والجامعات المصرية، والحصول على دورات في التنمية البشرية، والحاسب الآلي، بالإضافة إلى المشاركة في العمل والخدمات المجتمعية، وحسن المظهر واتزان الشخصية، وإيجادة الطلاب عرض سيرهم الذاتية إلكترونيًا وشفويًا، وتزودهم بالمعلومات والثقافة العامة، وكذلك إيجادة التحدث باللغات الأجنبية».

وجاءت نتائج الطلاب بالمراكز من الثاني إلى الخامس بالمسابقة عن فوز الطالب أحمد محمد بكلية الآداب بالمركز الثاني، وأحمد غازي حلمي بكلية طب الأسنان بالمركز الثالث، وحصل على المركز الرابع الطالب بدر جمال فوزي كلية العلوم، وجاء بالمركز الخامس الطالب محمد عصام بكلية الألسن.

وأسفرت نتائج الطالبات المثاليات عن حصول الطالبة نشوى عبد اللاه هارون بكلية التمريض بالمركز الثاني، والطالبة ميرنا أسامة فوزي بكلية الحاسبات بالمركز الثالث، وحصلت الطالبة آية حسام الدين محمود بكلية التربية النوعية بالمركز الرابع، وفازت ايضا بالمركز الرابع مكرر الطالبة مي مصطفى بكلية الصيدلة.

أشرف على تنظيم المسابقة، مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى عبد الرحمن، مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ومحمود منصور، وراندا علي الإخصائيان بالإدارة.