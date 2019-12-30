جنوب أفريقيا تخفض سعر البنزين وترفع سعر الديزل من أول يناير

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أفاد بيان نشرته الصندوق المركزي للطاقة باسم وزارة الطاقة في جنوب أفريقيا بأن سعر بنزين 93 أوكتان سوف ينخفض بمقدار 4 سنتات للتر الواحد وبنزين 95 أوكتان بمقدار 14 سنتا للتر الواحد بداية من أول يناير المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن أسعار فئتي وقود الديزل سوف ترتفع بمقدار 9 سنتات للتر الواحد.

وأضاف البيان أن سعر الجملة لزيت البارافين سيزيد بمقدار 5 سنتات للتر الواحد. وسوف ينخفض سعر الغاز النفطي المسال بمقدار 24 سنتا للكيلوجرام الواحد.

ويأتي انخفاض سعر البنزين في جنوب أفريقيا نظرا لانخفاض السعر العالمي وثبات سعر الصرف للراند الجنوب أفريقي مقابل الدولار.

كما يأتي ارتفاع سعر الديزل نظرا لارتفاع أسعار المنتج على المستوى العالمي، حيث يساوي الدولار تقريبا 14 راند جنوب أفريقي (100 سنت جنوب أفريقي).