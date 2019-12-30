تقرير: مقتل 10 صحفيين أفغان على الأقل خلال عام 2019

كشفت منظمة الدفاع عن وسائط الإعلام الأفغانية، المعروفة باسم "منظمة ناي لدعم انفتاح وسائط الإعلام في أفغانستان، في تقرير لها ،عن مقتل 10 صحفيين أفغان على الأقل خلال عام 2019، وهو ما يُظهر انخفاضا في وتيرة العنف ضد الصحفيين الأفغان بنسبة 42% مقارنةً بالعام السابق.

وأفاد التقرير - حسبما نقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم الاثنين - بأن عمليات الاغتيالات التي تعرّض لها الصحفيون إلى جانب الإعلاميين قد انخفضت بنسبة 50% مقارنةً بعام 2018.

وأشار التقرير إلى تزايد احتجاز نسب الصحفيين والإعلاميين من جانب السلطات الحكومية في أفغانستان بنسبة 60% خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن 46 صحفيا قُتلوا في أفغانستان منذ عام 2001؛ الأمر الذي يشير -حسب البيانات الواردة عن "لجنة حماية الصحفيين"- إلى أن أفغانستان كانت واحدة من أسوأ بلدان العالم بالنسبة للصحفيين والإعلاميين.