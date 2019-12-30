سفيرة أمريكا لدى بولندا: ألمانيا والاتحاد السوفيتي كانا مسؤولين عن اندلاع الحرب العالمية الثانية

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى بولندا، جورجيت موسباكر، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، ردا على المزاعم الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أصول الصراع غي الحرب العالمية الثانية، إن ألمانيا والاتحاد السوفيتي كانا مسؤولين عن إشعال فتيل تلك الحرب.



وكتبت السفيرة: "عزيزي الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، لقد تواطأ هتلر وستالين لبدء الحرب العالمية الثانية. إنها حقيقة. وقد كانت بولندا ضحية لهذا الصراع المروع."



وفي تصريحات أدلى بها بوتين خلال الأسبوع الماضي، نفى الرئيس الروسي قيام الاتحاد السوفيتي بدور في إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية، وحاول إلقاء بعض اللوم على بولندا.



وأثارت تصريحات بوتين حالة من الغضب في بولندا، حيث استدعت الحكومة السفير الروسي للتعبير عن رفضها لهذه المزاعم.