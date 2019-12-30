 البحرين تعرب عن تأييدها للقصف الأمريكي لمنشآت كتائب حزب الله في العراق وسوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرين تعرب عن تأييدها للقصف الأمريكي لمنشآت كتائب حزب الله في العراق وسوريا

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 6:09 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 6:09 ص

القاهرة (رويترز) 

قالت وزارة الخارجية البحرينية يوم الأحد إن البحرين أعربت عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة ضد منشآت كتائب حزب الله في كل من العراق وسوريا ”ردا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية“.

 


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