البحرين تعرب عن تأييدها للقصف الأمريكي لمنشآت كتائب حزب الله في العراق وسوريا

القاهرة (رويترز)

قالت وزارة الخارجية البحرينية يوم الأحد إن البحرين أعربت عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة ضد منشآت كتائب حزب الله في كل من العراق وسوريا ”ردا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية“.