مقتل 9 إرهابيين وتدمير 21 نفقا خلال المرحلة الثامنة من عملية «إرادة النصر» بالعراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، مقتل 9 إرهابيين، وتدمير 21 نفقاً و25 وكراً، وذلك حصيلة للمرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر".

وذكرت قيادة العمليات المشتركة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر، التي انطلقت أمس من محاور قيادة عمليات نينوي، قيادة عمليات الجزيرة، قيادة عمليات صلاح الدين، قيادة عمليات ديالي، أسفرت عن تدمير 21 نفقا و25 وكراً، والعثور على دراجة نارية، و198 عبوة ناسفة، وسيارة مفخخة، و14 مدافع هاون.

وأضاف البيان أن هذه العمليات أسفرت أيضا عن تدمير 11 موضعاً للرصد، وإلقاء القبض على مطلوبين اثنين، فضلا عن ضبط 250 كجم من المواد المتفجرة، و11 صاروخاً ضد الدبابات، إضافة إلى مقتل 9 إرهابيين انتحاريين، والعثور على معمل تفخيخ وتدمير خمس عجلات.