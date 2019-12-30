وزارة النفط العراقية تعلن استئناف العمل في حقل الناصرية

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، استئناف العمل في حقل الناصرية النفطي جنوبي البلاد، بعد توقف استمر ليوم واحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح لموقع "السومرية نيوز" إنه "تم صباح اليوم استئناف العمل بحقل الناصرية النفطي، وذلك بعد توقف دام يوما واحدا بسبب قطع الطرق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين، ما تسبب في تعذر وصول العاملين للحقل.

وأوضح عاصم أنه "تم إخلاء الطريق منذ يوم أمس وأصبحت الطرق سالكة أمام العاملين"، مشيرا إلى أن "استئناف العمل تم بطاقاته الاعتيادية".

وأعلنت شركة نفط ذي قار يوم أمس عن خسارة العراق مئة ألف برميل نفطي من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل في المحافظة بعد غلقه من قبل محتجين.