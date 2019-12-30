القضاء العراقي يطالب بسرعة إنجاز التحقيقات المتعلقة بمقتل وإصابة المحتجين

طالب الادعاء العام بمجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، رئاسات المحاكم بسرعة إنجاز التحقيقات المتعلقة بمقتل وإصابة المحتجين وإبلاغها بنتائج الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "رئاسة الادعاء العام أوعزت إلى الهيئات التحقيقية القضائية المشكلة بسرعة إنجاز التحقيق في حوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام خلال التظاهرات التي شملت عددا من المحافظات".

وأضاف "أن توجيه الادعاء العام صدر بناء على الأمر القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى الخاص بتشكيل هيئات تحقيقية قضائية في كل محافظة من المحافظات التي وقعت فيها التظاهرات منذ أكتوبر الماضي".

وبحسب بيانات رسمية فإن أكثر من 489 عراقيا قتلوا خلال المظاهرات التي تجتاح العراق منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي.