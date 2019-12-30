إلغاء الرحلات الجوية في مطار ترودو بمونتريال بسبب سوء الأحوال الجوية

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ألغت شركات الطيران عشرات الرحلات اليوم الاثنين، في مطار "بيير إليوت ترودو" في مونتريال بسبب العاصفة الثلجية والأمطار المتجمدة.

وأعلنت سلطات المطار أنه حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، تم إلغاء أكثر من 75 رحلة وتأخير العديد من الرحلات الجوية الأخرى.

وتشمل الوجهات الرئيسية المتضررة تورونتو وأوتاوا وكيبيك وهاليفاكس وإدمونتون وفانكوفر ونيويورك وفيلادلفيا وبوسطن.

وقالت وزارة البيئة الكندية إنه من المتوقع أن تسقط حوالي 15 إلى 25 سم من الثلج والجليد في منطقة مونتريال الكبرى بحلول مساء غد الثلاثاء.

وتحذر وكالة الأرصاد الجوية من طقس شديد البرودة سيضرب البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.