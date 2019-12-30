 الشباب الصومالية تعلن المسؤولية عن هجوم استهدف مهندسين أتراك - بوابة الشروق
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الشباب الصومالية تعلن المسؤولية عن هجوم استهدف مهندسين أتراك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 10:36 م | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 10:36 م

أعلنت جماعة الشباب المسلحة الصومالية مسؤوليتها عن هجوم وقع اول امس السبت في العاصمة مقديشو، قالت انه كان يستهدف مهندسين اتراك في البلاد.

وقال على محمود راجي المتحدث باسم جماعة الشباب اليوم الاثنين أن هدفهم كان قافلة مع المهندسين الأتراك،بحسب إذاعة شبيلي الصومالية.

وتعهد المتحدث بتكثيف القتال ضد المسؤولين الأتراك في البلاد.

وأعرب المتحدث عن شعوره بالحزن على الاشخاص الذين فقدوا ارواحهم مقدما تعازيه إلى أسرهم.

أعلنت حكومة الصومال الاتحادية أن 90 شخصًا على الأقل قتلوا وجرح 130 آخرون في الهجوم الذي وقع اول امس السبت.


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