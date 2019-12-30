 تأجيل محاكمة المطربة بوسي بتهمة التهرب الضريبي إلى 27 يناير المقبل - بوابة الشروق
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تأجيل محاكمة المطربة بوسي بتهمة التهرب الضريبي إلى 27 يناير المقبل

مصطفى المنشاوي
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 6:03 م | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 6:03 م

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب، لجلسة 27 يناير المقبل، لتقديم ما يفيد التصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.

كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827,210 ألف جنيه.

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