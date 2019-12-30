 الرياض: جوازات سفر السعوديين والأمريكيين سارية لمدة 6 أشهر بعد انتهاء صلاحيتها - بوابة الشروق
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الرياض: جوازات سفر السعوديين والأمريكيين سارية لمدة 6 أشهر بعد انتهاء صلاحيتها


نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 2:32 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 2:32 ص

 (د ب أ)

وجهت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية باعتبار جوازات السفر الخاصة بالسعوديين والأمريكيين سارية المفعول لمدة 6 أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وقالت صحيفة"عكاظ اونلاين" اليوم الأحد "هذا الاتفاق جاء بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بين المملكة والولايات المتحدة، إذ تعتبر جوازات السفر السعودية والأمريكية سارية المفعول لمدة 6 أشهر بعد تاريخ انتهاء جواز السفر".

ونوهت الهيئة على جميع شركات الطيران والطيران الخاص العاملة بالمملكة العربية السعودية الأخذ علما بالاتفاقية الموقعة بين البلدين والتقيد بها.

وكان الملحق الإعلامي المتحدث باسم سفارة الولايات المتحدة بيتر براون اعلن إن معدل إصدار التأشيرات للمواطنين السعوديين أكثر من 90%، ومعظم المتقدمين السعوديين تتم الموافقة على طلبهم ويحصلون على تأشيراتهم في غضون أسبوع واحد، مشيرا الى ان معظم طلبات التأشيرات التي تحتاج إلى إجراءات إضافية تستغرق مدة 3 أسابيع، ويخضع جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة للفحص، ولكن في بعض الأحيان من الممكن أن يستغرق الفحص وقتاً أطول.


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