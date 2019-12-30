أوساط اقتصادية ألمانية تطالب الحكومة ببذل مزيد من الجهود لإزالة العوائق أمام الاستثمارات

طالب رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إريك شفايتسر، الحكومة الألمانية ببذل مزيد من الجهود للمضي قدما في توسيع البنية التحتية في ألمانيا على نحو أسرع.

وقال شفايتسر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت، اليوم الاثنين، إنه يتعين على الأوساط السياسية إزالة "عوائق الاستثمارات"، وأضاف: "يتعين إسراع عمليات التخطيط وتقليص مدد إجراءات منح التصاريح. نحتاج إلى هذا حتى تتمكن شركاتنا من التأقلم مع التحول على نحو أفضل. هذا ينطبق على مزارع الرياح الجديدة وشبكات الكهرباء وطرق السكك الحديدية الجديدة وأبراج الاتصالات اللاسلكية وتوسيع شبكات الإنترنت السريع وتوسيع المناطق الصناعية أو إعادة هيكلة وتوسيع منشآت الإنتاج".

وذكر شفايتسر أن هناك فجوات كبيرة في تنفيذ المشاريع، موضحا أن غرفة التجارة والصناعة الألمانية قدمت مقترحات للإسراع بإجراءات التخطيط ومنح التصاريح، وقال: "من أجل هذا الغرض يتعين أن تكون هناك مشاركة للقطاع العام، وإجراء المراجعة للمعايير البيئية على نحو مبكر بقدر الإمكان- وربطها في عملية واحدة نهائية".

وأضاف شفايتسر: "الآن يختص بالمشاركات والمراجعات نحو خمس جهات مختلفة"، مطالبا بتبسيط قواعد حماية البيئة وتوحيدها على مستوى ألمانيا.