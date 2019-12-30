بوتين: روسيا تؤيد تسوية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية

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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بلاده تؤيد تسوية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإطلاق حوار يقوم على مصالح الطرفين.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال برقية تهنئة أرسلها بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة العام الجديد.

وأكد بوتين أن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار في العالم.

وجدد الرئيس الروسي دعوته للرئيس ترامب لزيارة موسكو للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ75 لـ"الحرب العالمية الثانية" في مايو القادم.