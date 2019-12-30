مبعوث أمريكي: الضربات الجوية لـ«حزب الله» بعثت رسالة لطهران أن صبر الرئيس ترامب له حدود

قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الضربات الجوية الأمريكية لـ"حزب الله" في العراق وسوريا بعثت برسالة إلى طهران أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له حدود.

وقال هوك وفقا لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" الأمريكية إن أحد الأمور التي ترغب الولايات المتحدة في التأكيد عليها هو أن هذا الإجراء "دفاعي" وكان الهدف منه حماية القوات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين في العراق، مضيفا أن "نحن نعمل على إعادة ردع العدوان الإيراني".

ورأت الصحيفة الأمريكية أن هجوم أمس الأحد على وكلاء إيران جاء في وقت عصيب للغاية وقد ينجم عنه تصعيد في ظل تأزم الموقف بين طهران وواشنطن من جراء العقوبات الاقتصادية التعجيزية التي فرضتها ترامب على إيران بهدف إجبارها على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه عام 2015 وانسحبت واشنطن منه وردود طهران الانتقامية على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق.