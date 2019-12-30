محافظ الغربية يبحث طلبات المواطنين لحل مشكلاتهم

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لحل عددًا من المشكلات المختلفة التي تقدم بها المواطنين، وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، بتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين لتساعدهم على مواجهه أعباء الحياة.

ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مساعدات مالية لبعض الحالات مع عمل الإجراءات اللازمة لإدراجهم ضمن برنامج تكافل وكرامة.

كما طالب مدير هيئة التأمين الصحى بالغربية بتوفير العلاج اللازم لعدد من المواطنين مع عرضهم على استشارى بالتأمين الصحى لتحديد العلاج اللازم أو توفير البديل.

وأصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة الكهرباء بالتنسيق مع مجلس مدينة كفر الزيات لنقل عمود ضغط متوسط من وسط الشارع إلى مكان أخر أكثر أمانًا حرصًا على حياة المواطنين، فضلًا عن حسن استقبال المواطنين والاستماع إلى طلباتهم وسرعة حل أي مشاكل يتضرر منها المواطن والتنسيق بين الجهاز التنفيذي على مستوى المحافظة لحلها.