«السيستاني» يدين القصف الأمريكي للحشد الشعبي العراقي

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أدان مكتب المرجع الديني الاعلى بالعراق علي السيستاني، في بيان اليوم الاثنين، القصف الأمريكي للحشد الشعبي العراقي غربي البلاد.

واعتبر السيستاني أن السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها.

وشدد البيان على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الردّ على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف.

وأكد البيان أن "السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوّة الى ذلك والى العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية".

يشار إلى أن قوات الحشد الشعبي تعرضت لهجمات جوية أمريكية أسفرت عن مقتل 19 من عناصر الحشد وإصابة 35آخرين.

وجاءت الهجمات الجوية بعد مقتل متعهد أمريكي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عراقية.