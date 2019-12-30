 «السيستاني» يدين القصف الأمريكي للحشد الشعبي العراقي - بوابة الشروق
الإثنين 30 ديسمبر 2019 6:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

«السيستاني» يدين القصف الأمريكي للحشد الشعبي العراقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بغداد - د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 5:08 م | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 5:08 م


أدان مكتب المرجع الديني الاعلى بالعراق علي السيستاني، في بيان اليوم الاثنين، القصف الأمريكي للحشد الشعبي العراقي غربي البلاد.

واعتبر السيستاني أن السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها.

وشدد البيان على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الردّ على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف.

وأكد البيان أن "السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوّة الى ذلك والى العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية".

يشار إلى أن قوات الحشد الشعبي تعرضت لهجمات جوية أمريكية أسفرت عن مقتل 19 من عناصر الحشد وإصابة 35آخرين.

وجاءت الهجمات الجوية بعد مقتل متعهد أمريكي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عراقية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك