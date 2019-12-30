إصابة سائحة فرنسية في هجوم لسمكة قرش بجزر سيشل

أصيبت سائحة فرنسية بجروح خطيرة بعد تعرضها لهجوم من سمكة قرش فيما كانت تسبح في جزر سيشل، والتي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.

وقال دومينيك ماس السفير الفرنسي لدى جزر سيشل - في تصريح أوردته قناة (سي نيوز) الإخبارية، اليوم الاثنين - "إن الهجوم على المرأة البالغة من العمر 45 عاما وقع قبالة جزيرة "براسلين" ثاني كبرى جزر الأرخبيل الخلاب الذي يشتهر بشواطئه، وقد أصيبت في إحدى ذراعيها ونقلت إلى المستشفى".. مؤكدا أن السائحة الفرنسية خضعت لعملية جراحية وحياتها ليست في خطر.

ويأتي هذا الهجوم خلال أوج موسم السياحة في السيشل، وهي أرخبيل يضم 115 جزيرة تقع قبالة ساحل شرق أفريقيا في المحيط الهندي.

يذكر أن مثل هذه الحوادث نادرة في سيشل، إلا أن سائحين، أحدهما فرنسي والآخر بريطاني، قتلا في هجومين لأسماك القرش قبالة براسلين في شهر أغسطس عام 2011.