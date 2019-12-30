وزيرة الصحة: دراسة تخصيص قطعة أرض لبناء مرفق إسعاف جديد في أبو رديس

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمستشفى أبو رديس، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.



ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقاً للمواعيد المحددة، مشددة على مراعاة معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما راجعت الرسومات الهندسية المعتمدة طبقاً لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.



وأكدت الوزيرة ضرورة الاستغلال الأمثل لإمكانيات المستشفى، حيث يشمل المستشفى 46 سريراً، وغرفتي عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوي، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملاً، وقسم أشعة، وبنك دم تخزيني، و8 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.



وحرصت الوزيرة -خلال تفقد أقسام المستشفى- على الاستماع لمطالب المرضى، موجهة بالاستجابة لمطالبهم، كما وجهت الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بدراسة تخصيص قطعة أرض لبناء مرفق إسعاف جديد بالمدينة، على أن يتضمن سكنا لائقا للمسعفين والعاملين بهيئة الإسعاف.



يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى، وهي: (الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان)، وذلك منذ 1 أكتوبر الماضي.