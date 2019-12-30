الصفحة الرسمية لمحمد منير تعلن تأجيل حفله ليلة رأس السنة ثم تحذف البوست



إيمان محمود

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد منير عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن تأجيل حفله، والذي كان مقررا إقامته ليلة رأس السنة بأحد الفنادق بمنطقة القطامية، وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وكتب الكينج خلال المنشور: "جمهورى الغالى والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله.. ونظراً لإصابتى بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد فى القريب العاجل، فور تماثلى للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفى أطيب حال"، ومن اللافت إنه بعد دقائق قليلة تم حذف المنشور.

الشروق تواصلت مع المنسقة الإعلامية للحفل، والتى لم تؤكد خبر إلغاء الحفل حتى الآن، ولم نتمكن من التواصل مع مدير أعمال الكينج بسبب إغلاقه لهاتفه.

يشار إلى أن آخر حفلات منير كانت داخل نادي هليوبوليس بمدينة الشروق، 29 نوفمبر الماضي، بحضور الآلاف من جمهوره.