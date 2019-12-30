إغلاق المطار والبورصة والمصارف في موريشيوس وسط مخاوف من إعصار

أغلقت السلطات في موريشيوس المطار الوحيد في البلاد ومقر البورصة اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تحول العاصفة الاستوائية "كالفينيا" إلى إعصار قوي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن هيئة الأرصاد في موريشيوس قولها على موقعها الإلكتروني إن قلب العاصفة كان يقع على مسافة 120 كيلومترا شرق البلاد في الساعة التاسعة صباح اليوم (بالتوقيت المحلي).

وحذرت الهيئة من أن العاصفة قد تكون مصحوبة برياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة بحلول عصر اليوم، وأمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث فيضانات.

وذكرت شركة الخطوط الجوية الرسمية في موريشيوس في بيان لها تم إرساله بالبريد الإلكتروني إنه "مع تدهور الأحوال الجوية وإعلان إغلاق المطار في الساعة 1210 مساء، تود شركة إير موريشيوس إخطار جميع الركاب بتأجيل جميع الرحلات حتى إشعار آخر".

وأعلن نيشان أوبيلوك مدير تنمية الأسواق في البورصة قرار إغلاقها.

كما أغلقت البنوك ومعظم الشركات أبوابها في ظل سوء الأحوال الجوية.