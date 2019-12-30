

واصل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي هجماته على شبكة تلفزيون محلية، كان اتهمها في الماضي بالتحيز، وحث مالكي شركة "إيه بي إس/سي بي إن"، على بيعها قبل انتهاء امتيازها التجاري في شهر مارس المقبل.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن دوتيرتي ألمح في خطاب تليفزيوني ألقاه باللغة المحلية في مدينة دافاو اليوم الاثنين، إلى أن تجديد الامتياز التجاري للشركة الإعلامية، هو أمر غير مؤكد.

وكان الرئيس الفلبيني قد هدد في وقت سابق بعرقلة محاولة الشبكة التليفزيونية تمديد امتيازها التجاري لمدة 25 عاما.

واتهم دوتيرتي الشركة الاعلامية وصحيفة "ديلي إنكوايرير" المملوكة ملكية خاصة، بنقل تقارير غير عادلة في النشرات التي تقومان ببثها، وهو الامر الذي نفته المؤسستان الإعلاميتان.