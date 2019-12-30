بدء إضراب أطقم ضيافة شركة جيرمان وينجز

(د ب أ)

بدأ أطقم ضيافة شركة " جيرمان وينجز" الألمانية للطيران بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين إضرابا يستمر لثلاثة أيام، مما سيؤثر على 180 رحلة جوية خلال فترة احتفالات العام الجديد.

وتقوم شركة يورووينجز، وهي شركة تابعة لشركة لوفتهانزا، بتحديث الأرقام بانتظام حول عدد الرحلات الجوية المتضررة بالإضراب على موقعها الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن "جيرمان وينجز" تشغل رحلات لـ"يورووينجز"؛ حيث أن نحو 30 طائرة من إجمالي أسطول "يورووينجز، المؤلف من 140 طائرة، تتبع "جيرمان وينجز".

وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن حوالي 15 بالمئة من رحلات يورووينجز ستتأثر. وأضافت أن "من بين 1200 رحلة مقررة خلال فترة الإضراب، سيتم تشغيل أكثر من 1000 رحلة".

ومعظم الرحلات التي سيتم إلغاؤها هي رحلات داخلية، إلا أن من بينها أيضا رحلات إلى النمسا وسويسرا.

وكانت نقابة أطقم الضيافة الجوية (أوفو) دعت يوم الجمعة أطقم الضيافة إلى تنظيم إضراب عن العمل يستمر ثلاثة أيام بداية من 30 كانون أول/ديسمبر.

ويأتي الإضراب بسبب خلاف يتركز على اللوائح التي تنظم العمل بدوام جزئي.