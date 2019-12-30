مقتل 19من الحشد وإصابة 35آخرين بقصف أمريكي أقصى غربي العراق

(د ب أ)

أعلنت مديرية الحركات في قيادة هيئة الحشد الشعبي في العراق مساء اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا القصف الجوي الأمريكي على مواقع الحشد بلغ 19 قتيلا فضلا عن 35 مصابا في قضاء القائم/ 500 كم أقصى غربي العراق/.

وقال جواد كاظم الربيعاوي مدير مديرية الحركات في الحشد في بيان صحفي إن "حصيلة الاعتداء الآثم على مقرات اللواءين 45 و46 للحشد الشعبي في قضاء القائم بلغت 19 شهيدا و35 جريحا و لا يزال عدد من جثامين شهداء القصف تحت الانقاض".

من جانب آخر، أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن الهيئة ستقيم مراسم تشييع عصر يوم غد في ساحة الحرية قرب جسر الطابقين في الكرادة بحضور جماهيري كبير.

ودعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل المهدي إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمتابعة تداعيات القصف الامريكي.

وفي سياق آخر، وصف المستشار العسكري للزعيم الشيعي مقتدى الصدر استهداف الطيران الأمريكي مواقع الحشد الشعبي بأنه "تعدي وقح وجريمة سافرة".

وقال ابو دعاء العيساوي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /توتيتر/ إن "الاستهداف السافر على الاخوة المقاومين بالحشد الشعبي هو تعدي وقح وجريمة سافرة على سيادة العراق وعلى كل أبناء المقاومة".