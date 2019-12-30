«المهندسين» تكشف واقعة تزوير برسوم التصالح على مخالفات البناء في الجيزة

قالت النقابة العامة للمهندسين، إن النقيب العام هاني ضاحي، تلقى خطابا من المهندس إيهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة، تضمن شكوي أحد المواطنين من المتقدمين للتصالح على أحد العقارات بمنطقة الدقي، مشيرا إلى أنه أفاد في شكواه بأنه دفع دمغة ورسوم لتقرير التصالح بإيصالين بإجمالي مبلغ ٤٩ ألف و٧٠٠ جنيه، تم دفعهم بإيصالين صادرين من النقابة العامة.



وأوضح ضاحى فى بيان للنقابة اليوم، أن العقار يتبع نقابة الجيزة الفرعية، كما أن النقابة العامة لا تصدر إيصالات تصالح حيث يتم الموضوع بالنقابات الفرعية التابع لها العقار، مشيرا إلى أن المهندس إيهاب منصور قال إنه بعد دراسة الملف الخاص بالعقار تبين أن الرسوم المقررة عليه إجماليها ألف و237 جنيها فقط لا غير.



وشدد ضاحى على أن نقابة المهندسين لن تسمح بابتزاز المواطنين تحت اسم النقابة، خاصة أن ما يتم تحصيله على ملفات التصالح رسوم زهيدة، محذرا من تكرار الواقعة في أي نقابة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية فور وقوع مثل هذه الأحداث.



من جهته، قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة، إنه بعد مراجعة الأختام تبين أنها مزوره ولا تنسب للنقابة العامة مطلقا، لافتا إلى عرض الموضوع على المجلس الأعلى للنقابة العامة.