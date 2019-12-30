اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين

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أعلن بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض، اليوم الاثنين إتمام اتفاق تجاري مبدئي مع الصين، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال نافارو في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية "لقد تم الانتهاء من هذا الاتفاق".

وقد رفض المستشار التجاري للبيت الأبيض تأكيد تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" بأن مبعوثين صينيين بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه سيتوجهون إلى واشنطن في نهاية هذا الأسبوع لتوقيع الاتفاق.

ويشير تأكيد نافارو إلى ما أسماه البيت الأبيض "بالمرحلة الأولى" من اتفاق تجاري، إلى أن الرئيس دونالد ترامب لا يواجه ضغوطًا من أجل التفاوض على شروط افضل للولايات المتحدة.

ومعروف عن نافارو بتوجهه العدائي لبكين وممارساتها الاقتصادية العالمية ؛ فقبل انضمامه إلى إدارة الرئيس ترامب، قام بنشر كتاب بعنوان "الموت من الصين".

وبموجب الاتفاق التجاري الذي تم الإعلان عنه في 13 ديسمبر، فقد وافق الرئيس ترامب على تعليق خطط بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية وخفض بعض الرسوم الحالية.

كما وافقت الصين من جهتها على زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية وتعهدت بالتزامات جديدة بشأن حماية الملكية الفكرية والنقل الإجباري للتكنولوجيا من قبل الشركات الأمريكية وممارسات العملة.