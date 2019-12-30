دبلوماسي صيني يحث أمريكا على الالتزام بتعهداتها حول سياسة صين واحدة

(د ب أ)

قال دبلوماسي صيني بارز إن الصين ستحترم الالتزامات التجارية التي تعهدت بها في المرحلة الأولى لمفاوضاتها مع أمريكا، وأشار إلى أهمية أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بشأن قضايا مثل تايوان، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم الأحد.

وقال تسوي تيان كاي السفير الصيني لدى الولايات المتحدة في مقابلة مع التليفزيون الصيني الرسمي "سي جي تي إن" مساء أمس السبت، إن الحديث عن حرب باردة جديدة تصرف "غير مسؤول مطلقا". وجاءت التصريحات في الوقت الذي تصيغ فيه بكين وواشنطن التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري مؤقت قد يشهد رفع بعض الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية.

وأضاف تسوي: "سننفذ ما تعهدنا به دائما. لا توجد مشكلة في ذلك. أبرمت الولايات المتحدة تعهدات بشأن بسياسة صين واحدة. آمل فقط أن يحترموا التزامهم".

وفي وقت سابق من العام الجاري، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بشكل غير رسمي بأنها تؤيد عملية بيع محتملة للطائرات المقاتلة من طراز إف-16 إلى تايوان، مما أدى إلى إصدار الصين تحذيرا لمنع اتمام الصفقة .

وصرح ترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنه سوف يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج ويوقعان اتفاق المرحلة الأولى، إلا أن الصين لم تؤكد أن الزعيمين سيلتقيان.

قال تسوي: "لدينا ثقة تامة في مفاوضينا. فلندع الفريقين يؤديان وظيفتهما. ومع ذلك، فهم يعملون تحت إشراف الرئيسين".