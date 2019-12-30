الرئيس العراقي: القصف الأمريكي لمقرات الحشد انتهاك لسيادة العراق



وصف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، قصف الطيران الامريكي لمقرات للحشد الشعبي في قضاء القائم بأنه«انتهاك لسيادة العراق».

ودعا صالح في بيان صحفي «الى وجوب احترام سيادة البلد والحرص على أمنه واستقراره وتأمين حماية البعثات والسفارات، و القواعد العسكرية العراقية والقوات الدولية المساندة لجهود العراق في مواجهة الإرهاب».

وقال إن المسؤوليات المترتبة على الاتفاقية الموقعة ما بين العراق والولايات المتحدة تؤكد العمل على دعم إمكانات الدولة العراقية وتعزيز الاستقرار فيها وحماية السيادة العراقية والتأكيد على العمل المشترك في مواجهة الإرهاب.

واكد الرئيس العراقي على « ضرورة تجنيب العراق تبعات الصراعات الإقليمية والدولية».

ودعا "إلى ضرورة التحلي بضبط النفس واحتواء التصعيد وتفادي كلّ ما من شأنه الإضرار بالبلاد في هذه الظروف الحرجة".

كانت طائرات أمريكية قصفت امس الأحد مقرات لقوات الحشد الشعبي تابعة لكتائب حزب الله العراقي في قضاء القائم اقصى غربي العراق اوقعت 25قتيلا واكثر من 51جريحا.

من جانبها ،أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن القصف جاء "ردا على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية"، بعدما تسبب أحدها في مقتل متعاقد أمريكي يوم الجمعة الماضي.