 بريطانيا ترحب بعملية تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا - بوابة الشروق
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بريطانيا ترحب بعملية تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا

علم بريطانيا
علم بريطانيا
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 3:28 م | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 3:28 م

 

رحبّت السفارة البريطانية لدى أوكرانيا اليوم الإثنين بعملية تبادل الأسرى التي تمت بين روسيا وأكرانيا أمس الأحد.

وقالت السفيرة البريطانية في كييف ميليندا سيمونز - في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم الاثنين - : "نرحب بعملية العودة التي طال انتظارها للأوكرانيين المُحتجزين في الأماكن غير الخاضعة للسيطرة الحكومية"، مشيرة إلى أنه كان يتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتخاذ قرارات صعبة من أجل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة نورماندى بحضور قادة 4 دول هي (فرنسا وأوكرانيا وروسيا وألمانيا) وإعادة المُحتجزين لبلادهم.

وأضافت الدبلوماسية البريطانية: "لقد حان الوقت لروسيا لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الأوكرانيين المُحتجزين في روسيا وشبه جزيرة القرم".

وكانت تقارير أفادت بوقوع عملية تبادل للأسرى بين أوكرانيا وما يُسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك في نقطة تفتيش مايورسكي بمنطقة دونيتسك ، حيث أُعيد 76 محتجزا إلى أوكرانيا.


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