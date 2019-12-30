واشنطن تلوح بـ«مزيد من التصعيد» ضد ميليشيات إيران فى العراق

ــ وزير الدفاع الأمريكى أبلغ عبدالمهدى بالغارات ضد كتائب «حزب الله» العراقى قبل تنفيذها بنصف ساعة.. والحشد الشعبى يتوعد القوات الأمريكية بـ«رد قاس»

ــ مجهولون يستهدفون قاعدة عسكرية تضم جنودا أمريكيين فى بغداد بصواريخ كاتيوشا

لوحت الولايات المتحدة، أمس الأول، باتخاذ إجراءات إضافية لردع إيران والميليشيات الموالية لها، بعد ساعات من غارات أمريكية على 5 مواقع تابعة لحزب الله العراقى فى سوريا والعراق، أسفرت عن 25 قتيلا وأكثر من 40 جريحا، فيما استهدف مجهولون قاعدة عسكرية تستضيف جنودا أمريكيين قرب بغداد بـ4 صواريخ.

وقال وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، إن الضربات ضد قواعد ميليشيا «كتائب حزب الله» الموالية لإيران فى العراق كانت ناجحة، ولم يستبعد أى خطوات أخرى «إذا لزم الأمر».

وأوضح إسبر لصحفيين بعد غارات شنتها مقاتلات أمريكية من طراز أف 15 على 5 أهداف مرتبطة بحزب الله فى غرب العراق وفى شرق سوريا، إن «الضربات كانت ناجحة»، مضيفا «سنتخذ مزيدا من الإجراءات إذا لزم الأمر من أجل أن نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات أو إيران» من ارتكاب أعمال معادية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن الولايات المتحدة اتخذت «إجراءات حاسمة» ضد الميليشيات الإيرانية داخل العراق»، وفقا لشبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية.

وأضاف بومبيو فى مؤتمر صحفى من مقر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ولاية فلوريدا، أن التهديدات ضد القوات الأمريكية كانت مستمرة منذ أسابيع.

واعتبر بومبيو، الذى ظهر إلى جانب وزير الدفاع مارك إسبر ومارك ميلاى رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن قرار الغارات الجوية ضد مواقع حزب الله العراقى التابع للحشد الشعبى، «يتناسب مع مواقف الرئيس ترامب المتشددة ضد إيران».

وأرجع وزير الخارجية الأمريكى، قرار بلاده بتنفيذ تلك الغارات إلى أن «الأرواح الأمريكية فى خطر».

وأسفرت الغارات الأمريكية على 5 مواقع لكتائب حزب الله العراقى التابعة لقوات الحشد الشعبى فى سوريا والعراق عن مقتل 25 شخصًا وإصابة نحو 51 آخرين، حسبما أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبى فى العراق.

واتهمت مصادر أمريكية كتائب حزب الله، إحدى فصائل الحشد الشعبى، بالوقوف خلف عدد من الهجمات كان آخرها على قاعدة عسكرية فى كركوك ما أدى إلى مقتل متعاقد أمريكى وإصابة عدد من الأمريكيين والعراقيين».

ويخدم جزء من هذه الكتائب المسلحة والمدربة والممولة من إيران، ضمن قوات الحشد الشعبى (جزء من القوات المسلحة العراقية)، فيما ينشط جزء آخر بصورة مستقلة فى سوريا.

وبعد ساعات من القصف الأمريكي، أطلق مجهولون، 4 صواريخ على قاعدة عسكرية تستضيف جنودا أمريكيين قرب العاصمة العراقية بغداد، دون أن يسفر ذلك عن وقوع خسائر تذكر، بحسب مصدرين بالجيش العراقى.

وكان رئيس أركان الحشد الشعبى أبومهدى المهندى قد حذر فى وقت سابق من أن «دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدى والرد سيكون قاسيا على القوات الأمريكية».

بدوره، عبر رئيس الوزراء العراقى فى حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدى، عن رفض حكومة بغداد لما وصفه بـ«العمل الأحادى» من قبل قوات التحالف داخل بلاده، وفقًا لبيان بثته قناة العراقية.

وأضاف عبدالمهدى: «لقد أكدنا بالفعل رفضنا لأى عمل أحادى من جانب قوات التحالف أو أى قوات أخرى داخل العراق، معتبرًا أن الهجمات تعد «انتهاكًا لسيادة العراق وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن العراق والمنطقة».

من جهته، قال عبدالكريم خلف الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية إن وزير الدفاع الأمريكى، مارك إسبر أبلغ رئيس الوزراء العراقى قبل نصف ساعة من الغارات الجوية الأمريكية.

وأوضح خلف: «لقد عبر رئيس الوزراء العراقى عن معارضته الشديدة لهذا القرار الأحادى الجانب وقلقه من أنه سيؤدى إلى مزيد من التصعيد وطالب وزير الدفاع الأمريكى بوقف الضربات الجوية على الفور».

فى غضون ذلك، أدانت قوى وتيارات وفصائل عراقية شيعية، اليوم، القصف الأمريكى لمواقع للحشد الشعبى العراقى.

بدوره، أكد فصيل عصائب أهل الحق الموالى لإيران بزعامة قيس الخزعلى أن «الوجود العسكرى الأمريكى صار عبئا على الدولة العراقية بل صار مصدرا لتهديد واعتداء على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وأصبح لزاما علينا جميعا التصدى لإخراجه بكل الطرق المشروعة قبل أن يتمادى أكثر فى تهديده لأمن واستقرار العراق».

واعتبر حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نورى المالكى الحليف الأساسى لإيران أن استهداف الطيران الأمريكى لمقرات الحشد الشعبى بأنه «انتهاك لسيادة العراق معربا عن رفضه أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات مع إيران».

واعتبر مراقبون أن الغارات الأمريكية رسالة تحذير لإيران، بأن الولايات المتحدة ستدافع عن المصالح الأمريكية فى العراق فى حال ما تم تهديدها من قبل إيران أو ميليشياتها.

ويرى المحلل السياسى العراقى واثق الهاشمى أن «الغارة الأمريكية تنذر بمرحلة جديدة من التصعيد فى المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، سيكون العراق ساحتها»، وفقا لموقع قناة «الحرة» الأمريكية.

من جانبه، علق الباحث بمركز بروكينجز والكاتب بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رانج علاء الدين، على الغارة الأمريكية بتغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال فيها إن «الرد الأمريكى ربما نقل الصراع مع إيران إلى ما هو أبعد من الهجمات الانتقامية المتبادلة والتى شكلت معالم المواجهة فى السنوات الأخيرة».

وأضاف رانج أن الغارة الأمريكية «ستؤدى إلى تغيير فى حسابات إيران الاستراتيجية، لتسير فى اتجاه شن هجمات مكثفة وعلى نطاق أوسع ضد أهداف أمريكية».