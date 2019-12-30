 بريطانيا تدعم مزارعيها بـ3.8 مليار دولار بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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بريطانيا تدعم مزارعيها بـ3.8 مليار دولار بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 9:08 م | آخر تحديث : الإثنين 30 ديسمبر 2019 - 9:08 م


صرح وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد اليوم الاثنين أن حكومته سوف تدعم المزارعين البريطانيين بمبلغ 2.9 مليار جنيه استرليني (3.8 مليار دولار) على مدار عامين، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء بيان للحكومة البريطانية جاء فيه أن المساعدات سوف تضمن حصول المزارعين خلال العام المقبل على نفس التمويل الذي كانوا يحصلون عليه في صورة مدفوعات مباشرة في إطار برنامج الدعم الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وقال جاويد في البيان: "عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي، ونتحرر من السياسة الزراعية الموحدة، فسوف يكون بمقدورنا دعم المناطق الريفية المهمة لدينا والتي تعتبر من أحجار الزاوية بالنسبة للحياة في بريطانيا من خلال نظام أكثر عدالة وأقل بيروقراطية".

وأضاف: "يستطيع المزارعون أن يدخلوا العام الجديد، وهم على ثقة من أنهم سوف يحصلون على دعمنا، وسوف يكون بمقدورهم الازدهار بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي".

وأوضح البيان أن التمويل سوف يكون متاحا للمزارعين اعتبارا من أواخر 2020.


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