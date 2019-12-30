أستراليا : إلغاء الألعاب النارية في رأس السنة الميلادية بكانبيرا بسبب الحرائق

أفادت تقارير إعلامية في أستراليا، اليوم الاثنين، بأنه تقرر إلغاء الألعاب النارية الشهيرة التي تقام في رأس السنة الميلادية بالعاصمة كانبيرا، وذلك بسبب أزمة الحرائق الحالية التي تشهدها البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن الضغوط تتزايد على مدينة "سيدني" من أجل إلغاء الألعاب النارية التي تقام بها أيضا بسبب تفاقم أخطار الحرائق الهائلة التي تشهدها البلاد والتي أسفرت حتى الآن عن مصرع 9 أشخاص وتدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي، إلى جانب نحو 1000 منزل.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة غدا الثلاثاء الموافق ليلة رأس السنة الميلادية إلى 38 درجة مئوية في العاصمة كانبيرا، و33 درجة مئوية في مدينة "سيدني" أكبر مدينة في أستراليا.

وتأتي هذه التطورات بعد مرور يوم واحد على إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن الألعاب النارية الشهيرة التي تقام في رأس السنة الميلادية في مدينة "سيدني" ستستمر على الرغم من أزمة الحرائق الحالية، وذلك لإظهار مرونة بلاده وتفاؤلها وإيجابيتها أمام العالم.

وقد أعلن موريسون أيضا تقديم دعم مالي لعدد من رجال الإطفاء المتطوعين في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأكثر تضررا من حرائق الغابات التي تجتاح البلاد.

يشار إلى أن مسئولي الأرصاد الجوية في استراليا كانوا قد حذروا مؤخرا من نشوب المزيد من حرائق الغابات المشتعلة بالفعل في البلاد نظرا لتشكل موجة حارة شديدة من المتوقع أن تضرب البلاد قريبا.