أمين مساعد الدول العربية: يجب تناول الشأن الليبي بشكل متوازن في اجتماع الغد

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع الطارئ للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الوضع في ليبيا، غدًا الثلاثاء، تحقيقًا لرؤية مصر في الوضع الليبي والذي أيدته مجموعة من الدول، معقبًا: «الوضع الليبي به عناصر عديدة، ويجب أن نتناول الشأن الليبي بشكل به توازن ورؤية شاملة لكيفية الحل».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء الاثنين، أن الجامعة تلقت تأييدًا لطلب مصر من السعودية، والإمارات، والبحرين ودول أخرى، مشيرًا إلى أن المندوبية الليبية لم ترسل توافقًا أو اعتراضًا على الطلب.

وأكد أن الاجتماع للمندوبين، على مستوى السفراء المعتمدين لدى الجامعة في القاهرة، وليس على أي مستوى آخر، موضحًا مناقشتهم عادة موضوعات سياسية أو إدارية أو متصلة بعمل الجامعة، على مستوى تنفيذي.

وأوضح أن الجامعة ليس لديها موقف تجاه التصعيد التركي في ليبيا، متابعًا: «مسألة حساسة بالنسبة للجامعة، والموقف سيكون الذي سيتم التوصل إليه في ختام هذا الاجتماع من جانب مصر، إذا نجحت الدول في التوافق سيكون هذا هو الخط الذي تسير فيه».

وأشار إلى أن التطورات المتسارعة للموقف الليبي تجعل الأمانة تلتزم بموقف الدعوة إلى المسار السياسي، ورفع الأيدي عن ليبيا، واحترام سيادتها، وألا تكون هناك تدخلات خارجية، وأن يُترك الحوار للأطراف الليبية بشكل خالص، مؤكدًا: «هذا هو الخط الذي نسير عليه، وهناك اعتراف بالحكومة في طرابلس وهي حكومة الوفاق وبمجلس النواب الليبي، هذه أساسيات في الأدبيات التي تتبعها الجامعة العربية».

وتابع: «العرب يجب أن يكون تدخلهم دائمًا لعلاج الصدع الليبي، التدخلات الخارجية غير العربية غير مرغوب فيها بأي مكان في الوطن العربي، يُترك الأمر لأصحاب البلد، وعندما يريدون الاستعانة بأشقائهم نساعدهم بما أوتينا».